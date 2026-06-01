Bentornato Campo Croci | a Carpaneto un triangolare di calcetto

Notizia in breve

A Carpaneto si svolge un triangolare di calcetto al Campo Croci, riaperto dopo un periodo di inattività. L'evento coinvolge diverse squadre locali e si tiene sul campo storico, che ora torna a essere utilizzato per partite amichevoli e incontri sportivi. La manifestazione rappresenta un momento di ripresa e di socializzazione per la comunità, che si riunisce per vedere le partite e festeggiare la riapertura del campo.