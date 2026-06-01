Bentornato Campo Croci | a Carpaneto un triangolare di calcetto

Da ilpiacenza.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Carpaneto si svolge un triangolare di calcetto al Campo Croci, riaperto dopo un periodo di inattività. L'evento coinvolge diverse squadre locali e si tiene sul campo storico, che ora torna a essere utilizzato per partite amichevoli e incontri sportivi. La manifestazione rappresenta un momento di ripresa e di socializzazione per la comunità, che si riunisce per vedere le partite e festeggiare la riapertura del campo.

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Un momento così importante per Carpaneto, come la riattivazione dello storico Campo Vroci, va festeggiato a dovere.Per questo motivo l’Amministrazione comunale si è inventata, insieme all'Associazione Bagai e alla Consulta delle associazioni, un evento tanto nuovo quanto divertente: sabato 6. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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