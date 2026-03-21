Firenze inaugurato il nuovo campo di calcetto a Rifredi

A Rifredi, a Firenze, è stato inaugurato un nuovo campo di calcetto. L’evento si è svolto oggi, coinvolgendo cittadini e rappresentanti locali. La struttura, situata in una zona centrale del quartiere, offre uno spazio dedicato al gioco e allo sport amatoriale. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni presenti che hanno assistito alla consegna ufficiale della nuova struttura.

Firenze, 21 marzo 2026 – “Un nuovo campo di calcetto rappresenta un segnale importante per il territorio di Rifredi. Non si tratta solo della riqualificazione di uno spazio sportivo, ma della costruzione di un vero presidio educativo e sociale, capace di offrire ai giovani opportunità di crescita, inclusione e partecipazione”. Così la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, che stamani ha inaugurato in via delle Panche, a Firenze, il campo di calcetto rinnovato con il Progetto C.A.L.C.I.O. – “Costruiamo Ambienti Liberi per Crescere Insieme nell’Ospitalità”, in collaborazione con la Parrocchia di Santo Stefano in Pane. A fianco della presidente, anche il consigliere regionale Andrea Vannucci (Pd). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, inaugurato il nuovo campo di calcetto a Rifredi Articoli correlati Firenze, chiuso il traffico ferroviario tra Campo di Marte e Rifredi: disagi per tanti passeggeriA qualche viaggiatore è andata bene, avendo trovato subito un autobus pronto a partire, ma altri definiscono questa situazione "vergognosa". Firenze, stop ai treni tra Campo di Marte e Rifredi: caos e disagiÈ scattato alle 15 di oggi il blocco della circolazione ferroviaria tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, disposto per consentire i lavori al... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Firenze inaugurato il nuovo campo di... Temi più discussi: Firenze, nuovo spazio eventi alla Manifattura Tabacchi: inaugurato Motel, disponibile per l'affitto; Parco urbano di Sorgane, inaugurazione del nuovo polmone verde di Bagno a Ripoli; Arno, inaugurato a Firenze il muro d'argine al Torrino di Santa Rosa; All’Antico Vinaio sbarca a Parma: apertura il 20 marzo in via Farini. Firenze, inaugurato il nuovo campo di calcetto a RifrediSaccardi: Lo sport leva di inclusione e crescita per i giovani. La presidente del Consiglio regionale: Non è solo riqualificazione di uno spazio sportivo, ma costruzione di un vero presidio educati ... lanazione.it Firenze, nuovo spazio eventi alla Manifattura Tabacchi: inaugurato Motel, disponibile per l'affittoUn nuovo spazio eventi in Manifattura Tabacchi. E' MOTEL, nuovo spazio eventi al piano terra del B3, edificio nel cuore del distretto che conserva tuttora l’architettura industriale originale, che ... 055firenze.it Applausi per Piero #Ausilio prima della partenza per Firenze x.com Applausi per Piero Ausilio prima della partenza per Firenze facebook