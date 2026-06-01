Benetton Treviso Pavanello Delusi l’anno prossimo vogliamo una squadra spettacolare
Il presidente del club di pallacanestro ha dichiarato che la squadra sarà rinforzata per la prossima stagione, con l’obiettivo di renderla più competitiva. Ha espresso delusione per i risultati attuali e ha indicato che si punta a costruire una formazione “spettacolare”. La società continuerà a mantenere la propria identità, concentrandosi su un progetto che combina aspetti sportivi ed economici. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei giocatori o sulle strategie specifiche di mercato.
La Benetton guarda al futuro senza perdere di vista la propria identità. A delineare la rotta del club biancoverde è il presidente Antonio Pavanello, che sulle pagine del Gazzettino ha tracciato un quadro chiaro delle prospettive sportive ed economiche della società. “Il nostro monte ingaggi è di poco superiore ai sei milioni per una cinquantina di atleti”, ha spiegato il numero uno trevigiano, sottolineando come il club continui a operare in un contesto competitivo che richiede equilibrio tra sostenibilità e ambizioni. Nonostante risorse inferiori rispetto a quelle delle principali realtà europee, la Benetton non rinuncia a rinforzarsi. Nella prossima stagione arriveranno infatti giocatori di spessore internazionale come Hoskins Sotutu Flock e Walker-Leawere, innesti che dovranno contribuire ad alzare il livello della rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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