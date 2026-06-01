Il presidente del club di pallacanestro ha dichiarato che la squadra sarà rinforzata per la prossima stagione, con l’obiettivo di renderla più competitiva. Ha espresso delusione per i risultati attuali e ha indicato che si punta a costruire una formazione “spettacolare”. La società continuerà a mantenere la propria identità, concentrandosi su un progetto che combina aspetti sportivi ed economici. Non sono stati forniti dettagli sui nomi dei giocatori o sulle strategie specifiche di mercato.

La Benetton guarda al futuro senza perdere di vista la propria identità. A delineare la rotta del club biancoverde è il presidente Antonio Pavanello, che sulle pagine del Gazzettino ha tracciato un quadro chiaro delle prospettive sportive ed economiche della società. “Il nostro monte ingaggi è di poco superiore ai sei milioni per una cinquantina di atleti”, ha spiegato il numero uno trevigiano, sottolineando come il club continui a operare in un contesto competitivo che richiede equilibrio tra sostenibilità e ambizioni. Nonostante risorse inferiori rispetto a quelle delle principali realtà europee, la Benetton non rinuncia a rinforzarsi. Nella prossima stagione arriveranno infatti giocatori di spessore internazionale come Hoskins Sotutu Flock e Walker-Leawere, innesti che dovranno contribuire ad alzare il livello della rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Benetton Treviso, Pavanello “Delusi, l’anno prossimo vogliamo una squadra spettacolare”

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