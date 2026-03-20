Dopo le sconfitte contro Genoa, Como e Bologna, che hanno compromesso l'accesso all'Europa, si evidenzia come i Friedkin abbiano investito nella squadra, mentre l'allenatore Gasp porta con sé esperienza e una base di giocatori giovani. Il pubblico rimane appassionato, e si chiede che l'anno prossimo si lavori per costruire una formazione competitiva, senza iniziare da zero.

I risultati - ed è giusto e normale che sia così - segnano spesso il confine tra la grande gioia e una delusione cocente. Ma sempre i risultati non possono e non devono essere invece l’unico motivo per aprire processi, mettere tutto in discussione, avviare magari una classica rivoluzione. Parola tanto abusata nel calcio di oggi. Quante volte lo avete sentito dire: visto quello che è successo, bisogna cambiare tutto. Una discussione così si è già aperta alla Roma, dentro e fuori, dopo l’eliminazione con il Bologna in Europa League. Che segue il ko anticipato in Coppa Italia e questa settimana di sconfitte con Genoa e Como, che hanno fatto precipitare la squadra al sesto posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, sbaglia chi critica Gasp. L’anno prossimo i Friedkin gli facciano una squadra da scudetto

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