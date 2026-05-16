United Rugby Championship | la Benetton Treviso lotta quasi un’ora ma chiude con una sconfitta la stagione

La stagione regolare dell’United Rugby Championship si conclude con la partita tra la squadra di Treviso e i Bulls alla Loftus Versfeld. I padroni di casa iniziano subito imponendo ritmo e fisicità, mettendo sotto pressione gli avversari fin dai primi minuti. La Benetton Treviso resiste quasi un’ora, ma alla fine subisce una sconfitta che chiude la stagione con questa sfida. La partita si è giocata nel rispetto delle regole e ha visto un confronto tra due formazioni con approcci diversi.

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Alla Loftus Versfeld si chiude la stagione regolare dell’United Rugby Championship con una prova di forza dei padroni di casa degli Bulls, che impongono ritmo e fisicità fin dai primi minuti, indirizzando subito il match. La Benetton Rugby prova a restare agganciata con alcune fiammate offensive, ma la superiorità sudafricana nei punti d’incontro e nella gestione territoriale finisce per fare la differenza. Avvio fulminante dei padroni di casa alla Loftus Versfeld, con gli Bulls subito in controllo del ritmo e capaci di sfruttare ogni incertezza della difesa di Benetton Rugby. Al 3’ è Canan Moodie a sfondare il primo varco dopo una splendida combinazione in velocità, con Handre Pollard che rifinisce l’azione e Sergeal Petersen che finalizza per la prima meta, trasformata dallo stesso Pollard per il 7-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship: la Benetton Treviso lotta quasi un’ora, ma chiude con una sconfitta la stagione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BENETTON RUGBY: I SOGNI PLAYOFF SI SPENGONO CONTRO MUNSTER | 19/04/2026 Sullo stesso argomento United Rugby Championship: Benetton e Zebre, si chiude una stagione anonimaSi disputa il diciottesimo e ultimo turno dello United Rugby Championship, che chiude una stagione deludente per le franchigie italiane. United Rugby Championship: Benetton Treviso sconfitta in casa dal Munster. Playoff ormai irraggiungibiliLa Benetton Treviso cade fragorosamente tra le mura amiche dello Stadio Comunale di Monigo e subisce una netta sconfitta contro il Munster in... Match Thread: Edinburgh vs Connacht - United Rugby Championship reddit United Rugby Championship: Benetton e Zebre, si chiude una stagione anonimaSi disputa il diciottesimo e ultimo turno dello United Rugby Championship, che chiude una stagione deludente per le franchigie italiane. Benetton Rugby e ... oasport.it #BenettonRugby - Results on X | Live Posts & Updates x.com United Rugby Championship, i Bulls battono senza problemi le Zebre ParmaSi apre con una pesante sconfitta sul campo dei Bulls la trasferta sudafricana delle Zebre Parma nell’United Rugby Championship. A Pretoria i sudafricani ... oasport.it