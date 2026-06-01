Un nuovo libro intitolato “Benessere digitale” è stato pubblicato dalla Giannini Editore. L’autore, Paolo Siani, affronta il tema del rapporto tra giovani e tecnologia, con un focus sulla sfida educativa legata all’uso consapevole dei dispositivi digitali. La pubblicazione si inserisce nella collana Sorsi e si rivolge a insegnanti, genitori e studenti. La presentazione del volume è prevista nelle prossime settimane.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come si è arrivati a considerare la confessione auricolare come un sacramento? – di Celso Alcaina Ritorna in libreria Paolo Siani con il libro “Benessere digitale”, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Benessere digitale, la sfida educativa del nostro tempo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Risks of Using Smartphones Late at Night | Educational Story & Facts

Notizie e thread social correlati

Smartphone, social e IA: “La dipendenza digitale giovanile è un’emergenza educativa”. L’allarme del CNDDUIl Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani ha diffuso un’allerta sulla crescente dipendenza digitale tra i giovani, sottolineando come...

Osteoporosi, scoperto il ruolo chiave del cervello nel controllo della massa ossea. L'endocrinologo: «L’osso è lo specchio del nostro benessere psicofisico. Le fratture? Il punto di rottura del nostro equilibrio fra mente e corpo»Un nuovo studio rivela che il cervello svolge un ruolo importante nel regolare la massa ossea.

Temi più discussi: Firenze, uso consapevole delle tecnologie in bambini e ragazzi: verso il 'Patto Digitale' di comunità; Silea punta sul benessere digitale dei giovani; Paolo Siani presenta il nuovo libro Benessere digitale alla Feltrinelli di Napoli; Salute mentale giovanile: il disagio tra precariato, eco-ansia e sfide digitali.

90 giorni per far crescere la mia app di benessere o perdere $1M di investimento. 200 utenti adesso. costruendo in pubblico. reddit

Un’app che premia il detox digitale, la sfida Luiss contro l’abuso dei socialL’Università Luiss Guido Carli di Roma lancia una soluzione pionieristica in Europa per combattere la dipendenza da social media e promuovere un uso equilibrato del digitale tra studentesse e studenti ... rainews.it

Benessere digitale dei giovani, la sfida della Junior Tim CupMilano, (askanews) – Sport e web. Un binomio essenziale per il benessere digitale delle nuove generazioni. E’ questa la sfida lanciata per il 2016 dalla Junior TIM Cup – Il calcio negli oratori che ... affaritaliani.it