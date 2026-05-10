Smartphone social e IA | La dipendenza digitale giovanile è un’emergenza educativa L’allarme del CNDDU
Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani ha diffuso un’allerta sulla crescente dipendenza digitale tra i giovani, sottolineando come questa situazione rappresenti un problema educativo. La preoccupazione deriva dai risultati del Rapporto Censis 2026 “Essere genitori oggi”, che mostrano una relazione complessa tra famiglie, tecnologia e scuola, con particolare attenzione all’uso eccessivo di smartphone, social network e intelligenza artificiale.
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime preoccupazione per i dati del Rapporto Censis 2026 “Essere genitori oggi”, che evidenziano una forte contraddizione nel rapporto tra famiglie, tecnologia e scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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