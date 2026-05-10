Smartphone social e IA | La dipendenza digitale giovanile è un’emergenza educativa L’allarme del CNDDU

Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani ha diffuso un’allerta sulla crescente dipendenza digitale tra i giovani, sottolineando come questa situazione rappresenti un problema educativo. La preoccupazione deriva dai risultati del Rapporto Censis 2026 “Essere genitori oggi”, che mostrano una relazione complessa tra famiglie, tecnologia e scuola, con particolare attenzione all’uso eccessivo di smartphone, social network e intelligenza artificiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui