Il 30 maggio, Bella Hadid ha pubblicato sui social alcune foto della sua vacanza a Saint-Tropez, dove indossava un micro bikini in crochet rosa decorato con fiocchi e dettagli floreali. Le immagini mostrano l’outfit scelto per il relax sulla spiaggia, attirando l’attenzione degli utenti. Il look di Hadid si distingue per il taglio minimalista e i dettagli femminili, che hanno suscitato commenti tra i follower.

Bella Hadid ha attirato l’attenzione dei social condividendo, il 30 maggio, alcuni scatti della sua vacanza a Saint-Tropez. Nelle immagini pubblicate da bordo di uno yacht, la modella sfoggia un micro bikini in crochet rosa decorato con fiocchi e dettagli floreali, un look che interpreta alla perfezione l’estetica coquette e conferma il ritorno dei costumi romantici tra le principali tendenze beachwear dell’estate 2026. GUARDA LE FOTO I bikini che hanno fatto la storia, al cinema e in passerella. Il costume firmato Frankies Bikinis x Guizio si distingue per la lavorazione a maglia, impreziosita da un delicato motivo a zig-zag e da sottili laccetti che uniscono le coppe. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bella Hadid ha attirato l'attenzione dei social con un micro bikini in crochet rosa decorato con fiocchi e dettagli floreali, molto coquette

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Bella Hadid Celebrates Gigi Hadids 31st Birthday with Throwback Photos

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