A New York in compagnia del marito Brad Falchuk, Gwyneth Paltrow ha attirato l’attenzione per un outfit sofisticato e misurato, perfetto per la stagione di transizione tra inverno e primavera. Il cuore del total look blu navy è un completo firmato dal suo brand Goop, che comprende una gonna midi a pieghe e un cappotto corto doppiopetto modello Suki in lana e cashmere. Questa silhouette, elegante e fluida, illumina la statura dell’attrice rendendo la piega della gonna un elemento chiave. Morbida ma strutturata, accompagna il passo con eleganza. Sofisticato e formale con un piglio casual, perfetto per dare un twist al classico completo. Infine, Paltrow ha optato per una borsa Kelly di Hermès in pelle nera con ferrature dorate, simbolo di artigianalità senza tempo, e scarpe open toe con tacco in tinta, che allungano la gamba. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gwyneth Paltrow ha attirato l’attenzione per un outfit sofisticato e misurato, con protagonista una gonna midi a pieghe

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