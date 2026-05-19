Nel pieno del Festival del Cinema di Cannes 2026, che si tiene nella città francese dal 12 al 23 maggio, la croisette e dintorni si sono riempiti di star internazionali. Tra queste, non poteva mancare Bella Hadid, la modella che da nove anni a questa parte illumina il red carpet con outfit di alta moda, studiati nel minimo dettaglio. Arrivata in Francia da alcuni giorni per quella che lei stessa definisce via Instagram «La mia settimana preferita», Bella Hadid ha fatto il suo debutto al Festival di quest'anno nel pomeriggio di domenica 17. Accanto a lei, un ospite d'onore: il fratello Anwar Hadid, con cui ha regalato il momento tra fratelli più dolce di tutta la manifestazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bella Hadid e Anwar Hadid, il momento tra fratelli che ha conquistato Cannes: «Lui è il mio protettore»

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Bella Hadid convierte Cannes en una cita familiar de lujo

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