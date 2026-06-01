Dopo giorni di silenzio, Belén Rodriguez ha pubblicato un’immagine sui social senza testo, tornando a condividere contenuti con i suoi follower. Nei giorni precedenti, si erano diffuse indiscrezioni e si era parlato di momenti di preoccupazione. La sua ultima apparizione online è stata caratterizzata da un gesto semplice, un occhiolino, che ha accompagnato il ritorno sui social.

Dopo giorni di indiscrezioni e preoccupazione, Belén Rodriguez è tornata a mostrarsi ai suoi follower scegliendo un messaggio semplice e senza parole. La showgirl argentina ha pubblicato una storia Instagram con un sorriso accennato, un occhiolino e un cuore bianco dopo il periodo complicato vissuto a Milano. Il gesto arriva mentre continuano le ricostruzioni sugli episodi che l’hanno coinvolta, dagli incidenti stradali fino al ricovero per accertamenti. Una risposta silenziosa, ma sufficiente per rassicurare almeno in parte chi attendeva un suo segnale. Per giorni il silenzio di Belén Rodriguez aveva alimentato domande e preoccupazione. Una... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Belén, l’occhiolino dopo la paura: il ritorno social

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Belen Rodriguez: Patto col Sistema o Ritorno di Fiamma

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