Belen Rodriguez ha pubblicato una storia su Instagram dopo aver trascorso alcuni giorni in ospedale a seguito di due incidenti e di un ricovero. La showgirl ha condiviso un’immagine senza commenti, segnando il suo ritorno sui social media. Non sono stati forniti dettagli sulla natura degli incidenti o sulle condizioni di salute. La pubblicazione ha segnato il suo primo intervento pubblico dopo gli eventi che l’hanno coinvolta.

A distanza di pochi giorni dal delicato ricovero ospedaliero e dalle dimissioni avvenute il 26 maggio, Belen Rodriguez è ufficialmente tornata a farsi viva sui propri canali web. Venerdì 29 maggio, la showgirl argentina ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram per mostrarsi direttamente ai propri follower dopo il grande spavento dei giorni scorsi. Si tratta del primo segnale pubblico lanciato dalla conduttrice dopo il caos mediatico che l’ha travolta. Cosa ha postato Belen Rodriguez su Instagram Il ruolo di Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino La corsa al pronto soccorso del 25 maggio Cosa ha postato Belen Rodriguez su... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Belen Rodriguez, dopo l'incidente il ritorno sui social con una storia di Instagram: cosa ha pubblicato

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