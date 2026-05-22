Dopo quattordici anni, Emma Marrone e Belén Rodriguez sono tornate a condividere un gesto sui social media, lasciando senza parole molti utenti. In passato, i loro nomi erano spesso associati a una relazione sentimentale che aveva attirato l’attenzione di milioni di italiani. Questa volta, il loro comportamento online ha attirato l’attenzione generale, senza che si conoscano i motivi o le circostanze che hanno portato a questa nuova interazione. La scena si è svolta in modo inaspettato, generando numerosi commenti e discussioni tra gli utenti.

Sono passati quattordici anni da quando i nomi di Emma Marrone e Belén Rodriguez venivano digitati insieme solo come parti contrapposte di una vicenda sentimentale che aveva tenuto incollati agli schermi milioni di italiani. Era il 2012 quando la storia d’amore tra Emma e Stefano De Martino, sbocciata tra i banchi di Amici, si concluse in modo burrascoso a causa del tradimento del ballerino napoletano con la showgirl argentina. Un triangolo amoroso che si consumò sotto i riflettori, tra lacrime, rabbia e titoli di giornale che alimentarono per mesi la narrazione delle due donne come eterne rivali. Il tempo, però, ha la capacità di cambiare... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Emma e Belén, il gesto social che nessuno si aspettava dopo Stefano De Martino scatena i social

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Emma Marrone e Stefano De Martino mangiano una pizza con la scarola

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Belén Rodríguez , il commento social a @MarroneEmma chiude le tensioni per il triangolo amoroso con @stedemartino_ ? Guarda il video al link: striscialanotizia.mediaset.it/news/belen-rod… #Striscialanotizia #BelénRodríguez #EmmaMarrone #StefanoDe x.com

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