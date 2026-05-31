Lorella Boccia si è sposata nel giugno del 2019 con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, famosissimo agente delle star. Niccolò è nato nel 1992, dunque attualmente ha 34 anni. Niccolò Presta è sposato da ben sette anni con Lorella Boccia e la coppia hanno una figlia di nome Luce Althea, di 5 anni. Nonostante il ruolo all’interno dello spettacolo l’uomo ha deciso di essere più attento alla propria privacy e per questo per diverso tempo non è apparso sui social della moglie, scatenando diverse illazioni. Dopo quasi un anno di rumors è stata Lorella a spiegare che il marito non gradisce apparire molto sui social e per questo motivo tra l’altro ha dovuto smentire una fake news riguardo una presunta e non reale rottura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Lorella Boccia, Niccolò Presta (figlio di Lucio Presta)

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