Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026. Cosa succede a Beautiful il 2 giugno 2026. Puntata ore 13:36 (seconda parte) – La trama si concentra su due nodi drammatici: la crisi scoppiata dopo il bacio fra Hope e Finn e la scoperta sulla presunta paternità di Luna. Il bacio di Hope ha riaperto ferite mai rimarginate tra le famiglie Logan e Forrester: Ridge esplode di rabbia e accusa Hope di aver oltrepassato ogni limite, mentre Brooke, pur criticando l’atteggiamento della figlia, prova a spiegare una sua confusione emotiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni del 2 giugno 2026: la paternità di Luna in dubbio

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