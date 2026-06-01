Beautiful le anticipazioni del 2 giugno 2026 | la paternità di Luna in dubbio
Il 2 giugno 2026, nelle puntate di Beautiful, si discute sulla paternità di Luna, che risulta essere incerta. La soap, in onda dal 1990, mantiene il suo ritmo settimanale e affronta questa nuova storyline. La vicenda si sviluppa attraverso le scene trasmesse nel pomeriggio di martedì, senza ulteriori dettagli sui personaggi coinvolti o sulle conseguenze della sospetta incertezza. La trama si concentra sulla questione della paternità di Luna, senza rivelare altri elementi della storyline.
Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026. Cosa succede a Beautiful il 2 giugno 2026. Puntata ore 13:36 (seconda parte) – La trama si concentra su due nodi drammatici: la crisi scoppiata dopo il bacio fra Hope e Finn e la scoperta sulla presunta paternità di Luna. Il bacio di Hope ha riaperto ferite mai rimarginate tra le famiglie Logan e Forrester: Ridge esplode di rabbia e accusa Hope di aver oltrepassato ogni limite, mentre Brooke, pur criticando l’atteggiamento della figlia, prova a spiegare una sua confusione emotiva. 🔗 Leggi su Dilei.it
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