Beautiful Anticipazioni Dall’11 al 17 Maggio 2026: Hope oltrepassa il limite e bacia Finn, provocando una reazione durissima da parte di Steffy. Finn prova a spiegare di non aver voluto quel gesto, ma sua moglie si sente tradita e decide di allontanarsi. Intanto Brooke capisce che i sentimenti di Hope per Finn stanno diventando sempre più pericolosi. La serenità tra Steffy e Finn crolla nel momento in cui lui decide di raccontarle la verità. Finn non vuole nascondere nulla a sua moglie e, anche se sa di farle male, le confessa che Hope lo ha baciato. Per Steffy è un colpo durissimo, soprattutto perché da tempo aveva chiesto al marito di tenersi lontano da Hope.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Dall’11 al 17 Maggio 2026: Luna bacia Bill e Steffy scopre troppo!

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