Beats of Pompeii 2026 posticipati i concerti di Claudio Baglioni nel parco archeologico

Da 2anews.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I concerti di Claudio Baglioni previsti nel parco archeologico di Pompei sono stati spostati a causa del programma di Beats of Pompeii 2026. La data originaria non è più valida e non sono state comunicate nuove date. Il pubblico che aveva acquistato i biglietti sarà informato sulle modalità di rimborso o di eventuale riprogrammazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

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Beats of Pompeii annuncia il posticipo dei concerti di Claudio Baglioni nel parco archeologico di Pompei. Il “GrandTour LA VITA È ADESSO” rimandato al 2027. Con profondo rammarico, B.O.P. comunica il rinvio delle date previste per Claudio Baglioni all’interno della terza edizione del programma Beats of Pompeii 2026. I due concerti, che si sarebbero tenuti nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei, sono stati posticipati al 2027, sempre nello stesso luogo, a seguito della diagnosi di polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’Artista, per la quale è stata prescritta una prognosi di 90 giorni di riposo assoluto e cure. Il concerto... 🔗 Leggi su 2anews.it

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