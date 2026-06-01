Un padre detenuto esprime il suo dolore dopo che la figlia è stata vittima di un fatto violento. Da settimane non può incontrare le altre due figlie né parlare con loro. La sua dichiarazione si limita a chiedere che chi ha commesso del male alla figlia paghi. La sua condizione di detenzione impedisce qualsiasi contatto diretto con la famiglia, accentuando la sofferenza personale.

Da una cella continua a fare i conti con un dolore che non trova spiegazioni. Non può vedere le altre due figlie, non può stringerle in un abbraccio e da settimane non riesce nemmeno a parlare con loro. Ma il pensiero corre continuamente a quella bambina di appena due anni la cui morte ha sconvolto l’intero Paese. Tra rabbia, sgomento e attesa per gli sviluppi dell’inchiesta, un padre chiede una sola cosa: che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che eventuali responsabilità vengano accertate fino in fondo. A raccontare il suo stato d’animo è il suo legale, che nelle scorse ore lo ha incontrato in carcere. Un colloquio segnato dalla preoccupazione per le figlie rimaste e dal dolore per una tragedia che, secondo gli inquirenti, non sarebbe stata il frutto di un singolo episodio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Beatrice, il padre dal carcere: “Chi ha fatto del male a mia figlia deve pagare”

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