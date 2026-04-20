La figlia della badante precipitata dal balcone a Selargius | Qualcuno le ha fatto del male non è suicidio

La figlia di una donna di 66 anni, precipitata da un balcone al terzo piano in un'abitazione di Selargius, ha dichiarato che sua madre non si sarebbe mai tolta la vita, sostenendo che qualcuno le abbia fatto del male. La donna viveva con un uomo di 87 anni, attualmente indagato per omicidio. La famiglia sta aspettando i risultati delle indagini e chiede giustizia per quanto accaduto.

Parla a Fanpage.it Catalina, figlia della badante 66enne precipitata da un balcone al terzo piano dove viveva insieme ad un 87enne oggi indagato per omicidio a Selargius (Cagliari): "Mia madre non si è tolta la vita, non lo avrebbe mai fatto. Non so chi è stato ma qualcuno le ha fatto del male".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La giovane atleta precipitata dal balcone, ricovero a Palermo e indagini in corso per istigazione al suicidioÈ ricoverata in condizioni molto gravi la ragazza di 16 anni precipitata nella notte da un balcone nel centro di Brolo. Giovane atleta catanese precipitata dal balcone, indagini in corso per istigazione al suicidioÈ ricoverata in condizioni molto gravi la ragazza di 16 anni precipitata nella notte da un balcone nel centro di Brolo.