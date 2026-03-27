Un episodio di cronaca recente ha visto un ragazzo di 13 anni aggredire un insegnante con un coltello. L'evento ha sollevato interrogativi sulla formazione e il comportamento dei giovani, lasciando aperte domande sulla responsabilità degli adulti. Questa testimonianza vuole essere una semplice rappresentazione dei fatti, senza giudizi né interpretazioni, per favorire una comprensione più diretta di quanto accaduto.

Questo pezzo vuole essere una semplice fotografia. Non ha alcuna pretesa di raccontare nulla che non si sappia già, ma nasce dalla convinzione che guardare attentamente quello che accade intorno a un fatto di cronaca sia fondamentale per capire e spiegarsi il fatto di cronaca stesso. È il fermo immagine di quello che siamo e facciamo noi adulti mentre un ragazzo di 13 anni accoltella la sua insegnante. Se un ragazzo di 13 anni accoltella la sua insegnante, di chi è la responsabilità? Nella speranza di non essere frainteso, inizio col dire una cosa che è - appunto - fraintendibile: a me, più che un tredicenne che tenta di uccidere una... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ragazzo di 13 anni accoltella l’insegnante: ma come possiamo educare i giovani, se noi adulti siamo allo sbando?

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