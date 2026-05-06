L’attrice francese ha dichiarato che non è più credibile affermare che le donne mentono, sottolineando che gli attori sono influenzati da notorietà, potere e denaro, ma che una certa purezza resiste. Nelle sue parole, ha descritto come interpreta ruoli diversi, dal biopic sulla cantante francese al thriller e al fantasy, mettendo in scena storie che non vivono direttamente. Cotillard ha anche commentato il suo percorso artistico e le sfide affrontate nel settore.

Qualche minuto dopo, riappare con un look della collezione Chanel Métiers d’Art presentata lo scorso dicembre nella metropolitana di New York. All’improvviso, la pianista diligente si trasforma in un’eroina glamour. Un vento hollywoodiano soffia sulle alture di Montmartre. Era scritto nel destino: Villa Junot fu costruita negli anni Venti per André Mauprey, prolifico compositore di operette a cui si devono anche diverse canzoni scritte per Édith Piaf. Da una «môme» all’altra: Môme era il soprannome della Piaf, leggendaria cantante che Marion Cotillard ha interpretato nel biopic del 2007 La vie en rose per il quale si è aggiudicata l’Oscar come migliore attrice l’anno successivo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marion Cotillard: «Non è più credibile dire che le donne mentono. Noi attori? Siamo contaminati da notorietà, potere e soldi, ma una forma di purezza resiste»

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