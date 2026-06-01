Bea Barret dal Teatro Franco Parenti al cinema | un talento in crescita

Dal teatro al cinema con Notte prima degli esami 3.0 e Maserati: The Brothers. Nel panorama delle nuove generazioni di interpreti italiane, il nome di Bea Barret sta emergendo con sempre maggiore attenzione. Attrice e performer di grande sensibilità, rappresenta una giovane artista capace di muoversi con naturalezza tra teatro e cinema, costruendo un percorso fondato su studio, versatilità e presenza scenica. Negli ultimi mesi Bea Barret ha consolidato il proprio percorso artistico grazie a esperienze significative. Sul palcoscenico ha preso parte alle repliche milanesi de Il Misantropo di Molière al Teatro Franco Parenti, condividendo la scena con interpreti di grande esperienza. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Chi Come Me | Dal 6 al 24 Maggio 2026 | Teatro Franco Parenti

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