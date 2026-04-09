Punti di vista | Bea Barret

Quando si discute di Generazione Z, non si può non menzionare Bea Barret, figura di rilievo nel panorama attuale. La sua presenza è stata notata sia nell’apertura di alcuni eventi che nelle immagini di Marco Ragaini, che la ritraggono in diverse occasioni pubbliche. La sua visibilità si è fatta strada attraverso vari contesti, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Quando si parla di Generazione z, non si può non citare Bea Barret (in apertura e nella gallery nelle immagini di Marco Ragaini, ndr). Contemporaneamente a teatro e al cinema, la giovane artista si racconta tra aspettative e metodo. Domanda. Come Scegli i ruoli da interpretare? Risposta. Da Molière a Notte prima degli esami 3.0 c’è un grandissimo mondo in mezzo anche solo per il fatto che, nel primo, recito a teatro; nel secondo, davanti alla macchina da presa per il cinema. Ogni casting, ogni ruolo è una nuova sfida per me. Sono determinata, non mi tiro indietro e cerco sempre di lasciarmi ispirare dalle caratteristiche del ruolo, voglio essere versatile e imparare il più possibile. 🔗 Leggi su Panorama.it

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