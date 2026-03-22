Bea Barret al cinema in Notte prima degli esami 3.0 | Non bisogna mai avere paura di essere se stessi
Bea Barret si trova al cinema per la prima volta in un ruolo da protagonista nel film
Ci sono interviste che seguono un percorso prevedibile e altre che, quasi senza accorgersene, cambiano direzione. Questa per Virgilio Notizie è una di quelle. Si parte da un personaggio del film Notte prima degli esami 3.0, Martina, e si finisce a parlare di controllo, fragilità, corpo, amore e identità. E nel mezzo c’è Bea Barret, che non costruisce una narrazione perfetta di sé, ma lascia spazio anche alle crepe. Perché il filo che attraversa tutta la conversazione è proprio questo: il bisogno di controllo e il momento in cui quel controllo inevitabilmente si rompe. Martina, nel film, prova a tenere tutto insieme, a capire, a gestire. Bea Barret riconosce quella stessa tensione dentro di sé. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Tutto quello che riguarda Bea Barret
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