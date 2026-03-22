Bea Barret si trova al cinema per la prima volta in un ruolo da protagonista nel film

Ci sono interviste che seguono un percorso prevedibile e altre che, quasi senza accorgersene, cambiano direzione. Questa per Virgilio Notizie è una di quelle. Si parte da un personaggio del film Notte prima degli esami 3.0, Martina, e si finisce a parlare di controllo, fragilità, corpo, amore e identità. E nel mezzo c’è Bea Barret, che non costruisce una narrazione perfetta di sé, ma lascia spazio anche alle crepe. Perché il filo che attraversa tutta la conversazione è proprio questo: il bisogno di controllo e il momento in cui quel controllo inevitabilmente si rompe. Martina, nel film, prova a tenere tutto insieme, a capire, a gestire. Bea Barret riconosce quella stessa tensione dentro di sé. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bea Barret, al cinema in Notte prima degli esami 3.0: “Non bisogna mai avere paura di essere se stessi”

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Tutto quello che riguarda Bea Barret

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