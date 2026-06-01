B&b come base logistica per l’attività di spaccio | anche una denuncia nei controlli della polizia

Da lecceprima.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i controlli della polizia in provincia di Lecce, è stato scoperto un bed and breakfast utilizzato come base logistica per l’attività di spaccio di droga. Le operazioni sono state condotte nei comuni di Copertino, Gallipoli, Nardò, Racale e Taviano, e hanno portato anche a una denuncia. L’attività di controllo, su disposizione del questore, ha coinvolto diverse zone del territorio locale.

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LECCE – La polizia di Lecce ha intensificato i controlli sul territorio provinciale nell'ultima settimana, concentrando le attività nei comuni di Copertino, Gallipoli, Nardò, Racale e Taviano, su disposizione del questore Giampietro Lionetti. Durante le operazioni, che hanno previsto il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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