Bergamo controlli della polizia di Stato in b&amp;b e autonoleggi

Da ecodibergamo.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia di Stato ha effettuato controlli in alcuni bed and breakfast e agenzie di autonoleggio a Bergamo, concentrandosi anche sulla zona dell’aeroporto. L’operazione ha riguardato principalmente verifiche su soggetti e attività potenzialmente a rischio, con un’attenzione particolare ai profili legati al terrorismo. Durante le ispezioni, sono stati effettuati controlli documentali e verifiche di sicurezza. Non sono stati segnalati incidenti o arresti.

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L’OPERAZIONE. Nella lente la città e la zona dell’aeroporto: particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo. Controlli straordinari della polizia di Stato a Bergamo, nell’ultima settimana, su autonoleggi e strutture ricettive, con particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo. Accertamenti che hanno interessato oltre dieci società: in tre casi sono emerse gravi irregolarità dovute alla totale omissione delle comunicazioni previste, con ulteriori posizioni in corso d’approfondimento. Nel corso di un controllo a una società di autonoleggio con distributore di carburante, è stata scoperta un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e l’impiego di due lavoratori «in nero». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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