La polizia di Stato ha effettuato controlli in alcuni bed and breakfast e agenzie di autonoleggio a Bergamo, concentrandosi anche sulla zona dell’aeroporto. L’operazione ha riguardato principalmente verifiche su soggetti e attività potenzialmente a rischio, con un’attenzione particolare ai profili legati al terrorismo. Durante le ispezioni, sono stati effettuati controlli documentali e verifiche di sicurezza. Non sono stati segnalati incidenti o arresti.

L’OPERAZIONE. Nella lente la città e la zona dell’aeroporto: particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo. Controlli straordinari della polizia di Stato a Bergamo, nell’ultima settimana, su autonoleggi e strutture ricettive, con particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo. Accertamenti che hanno interessato oltre dieci società: in tre casi sono emerse gravi irregolarità dovute alla totale omissione delle comunicazioni previste, con ulteriori posizioni in corso d’approfondimento. Nel corso di un controllo a una società di autonoleggio con distributore di carburante, è stata scoperta un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata e l’impiego di due lavoratori «in nero». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, controlli della polizia di Stato in b&b e autonoleggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Polizia Locale di Bergamo: cerimonia di consegna delle medaglie e dei segni distintivi

Notizie e thread social correlati

Mike & Nick & Nick & Alice, intervista a Vince Vaughn: “Che bello recitare in un film originale!”Nell'intervista, l’attore Vince Vaughn ha parlato della sua esperienza nel film originale disponibile su Disney+.

Recensione: Mike & Nick & Nick & Alice, l’action Disney+ a tinte sci-fiÈ stata pubblicata su Disney+ il 27 marzo una nuova action-comedy dal tono sci-fi intitolata Mike & Nick & Nick & Alice.

Temi più discussi: Controlli straordinari della Polizia di Stato nei pubblici esercizi del centro cittadino: accertate diverse irregolarità - Polizia di Stato; Controlli nei locali del centro: irregolarità in via Sant’Orsola, multe per migliaia di euro; Maxi controlli della Polizia. Carvico, arrestato 24enne per spaccio - Video; Criminalità giovanile a Bergamo, blitz della polizia con i cani in una scuola: trovata droga. Aggressioni e rapine, controlli anche con l'elicottero.

Sicurezza Bergamo: controlli in bnb e autonoleggi, nove denunceControlli straordinari della Polizia di Stato a Bergamo: verifiche su autonoleggi e strutture ricettive, con particolare attenzione ai profili di rischio connessi al terrorismo. La Digos ha effettuato ... bergamo.corriere.it

L’operazione della Polizia locale del Distretto Bassa bergamasca orientale ha portato anche al sequestro di 1.650 euro in contanti, bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. x.com

Bergamo, controlli della polizia di Stato in b&b e autonoleggiNella lente la città e la zona dell’aeroporto: particolare attenzione a profili di rischio connessi al terrorismo. ecodibergamo.it