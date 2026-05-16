Spaccio truffa e ricettazione | 4 arresti e una denuncia durante operazione della polizia
Durante un'operazione condotta giovedì 14 maggio ad Aversa, le forze dell'ordine hanno fermato quattro persone ed emesso una denuncia. L'intervento ha riguardato attività di spaccio, truffa e ricettazione, e ha coinvolto diverse forze di polizia coordinate tra loro. Le operazioni hanno portato all'arresto di alcuni soggetti e alla segnalazione di altri, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno criminale nella zona. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi mirati alla sicurezza pubblica.
Quattro arresti e una denuncia. Questo il bilancio di un'operazione interforze, coordinata dalla Polizia di Stato ed eseguita nel pomeriggio di giovedì 14 maggio ad Aversa. L’operazione, condotta dal personale del locale Commissariato, ha consentito di controllare 138 persone, di cui 30 cittadini. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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