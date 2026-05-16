Spaccio truffa e ricettazione | 4 arresti e una denuncia durante operazione della polizia

Durante un'operazione condotta giovedì 14 maggio ad Aversa, le forze dell'ordine hanno fermato quattro persone ed emesso una denuncia. L'intervento ha riguardato attività di spaccio, truffa e ricettazione, e ha coinvolto diverse forze di polizia coordinate tra loro. Le operazioni hanno portato all'arresto di alcuni soggetti e alla segnalazione di altri, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno criminale nella zona. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi mirati alla sicurezza pubblica.

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