Bayern Monaco su Bisseck | l’Inter fissa il prezzo

L'Inter ha fissato il prezzo per il difensore del Bayern Monaco, Bisseck. La società nerazzurra ha comunicato la cifra richiesta per il trasferimento. Dopo aver vinto il campionato di Serie A, l’Inter cerca rinforzi per la prossima stagione. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono dettagli sui tempi o eventuali accordi. La società bavarese valuta le offerte ricevute.

L’ Inter dopo aver vinto tutto in questo campionato di Serie A, vuole rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. I nerazzurri non intendono vendere giocatori, soprattutto quelli centrali nel progetto di Chivu, ma per la dirigenza, a determinate cifre, tutti gli elementi della rosa possono diventare cedibili. Il Bayern Monaco segue da qualche settimana Bisseck e intende fare un’offerta. L’Inter valuta la cessione di Bisseck. In questo campionato i nerazzurri hanno condotto una stagione esemplare: la vittoria del campionato e della Coppa Italia hanno dimostrato l’ottima competenza di Chivu, che è riuscito a vincere due trofei nella sua prima stagione alla guida dell’ Inter. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Il Bayern offre 50MLN per Bisseck: l'Inter fissa il prezzo!

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