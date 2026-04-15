Malore nella Bassa Reggiana rianimato bimbo di tre anni

Un bambino di tre anni ha avuto un malore improvviso nella Bassa Reggiana. I sanitari sono intervenuti rapidamente e sono riusciti a rianimarlo sul posto. Il piccolo è stato trasportato in ospedale per ulteriori cure. Le autorità stanno verificando le cause dell’evento e non ci sono al momento altre informazioni disponibili.

Reggio Emilia, 15 aprile 2026 – Un malore improvviso ha provocato un arresto cardiaco in un bambino di appena tre anni, con i soccorsi sanitari che sono riusciti a rianimarlo per poi affidarlo al personale dell’elisoccorso di Brescia, che è intervenuto nella tarda serata di martedì nella Bassa reggiana, nella zona rivierasca, per trasportare d’urgenza il piccolo all’ospedale bresciano. Le terapie di rianimazione, con l’uso del defibrillatore, hanno permesso di riattivare quasi subito le funzioni vitali del bimbo, facendo riprendere l’attività cardiaca. In condizioni molto gravi, è stato poi caricato sull’elicottero e portato in ospedale, in rianimazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malore nella Bassa Reggiana, rianimato bimbo di tre anni Notizie correlate Malore nella notte, morto bimbo di tre anniUn bimbo di tre anni è morto questa notte all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo essere stato trasportato d’urgenza in ambulanza dal 118... Leggi anche: Taranto: malore, morto bimbo di tre anni Nella notte