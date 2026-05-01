Primo Maggio nella Bassa Reggiana tra musica e convivialità

Il Primo Maggio nella Bassa Reggiana è stato segnato da eventi che hanno unito musica e convivialità. La giornata ha visto il rinnovo di alcune tradizioni locali, coinvolgendo la comunità in momenti di festa e scambio. Le celebrazioni sono state caratterizzate da attività che hanno richiamato le radici e le usanze della zona, offrendo un’occasione di incontro tra residenti e visitatori.

Reggio Emilia, 1 maggio 2026 - Primo maggio, festa dei lavoratori e delle tradizioni anche nella Bassa Reggiana, dove si sono rinnovati alcuni moment di festa tradizionali. Musica e interventi istituzionali, con ospiti rappresentanti sindacali, al Primo Maggio a Correggio, con tappe in luoghi simbolo come il parco Caduti sul Lavoro, il parco Diritto alla Pace e il Monumento al lavoro dedicato al sindaco Zanichelli. In corso Mazzini, poi, gli interventi di Stefano Catellani e Aziz Sadid e le letture di Elisa Lolli hanno chiuso le celebrazioni della mattinata. A Guastalla il tradizionale giro nelle frazioni della banda con le autorità, portando note e allegria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primo Maggio nella Bassa Reggiana tra musica e convivialità Notizie correlate Malore nella Bassa Reggiana, rianimato bimbo di tre anniReggio Emilia, 15 aprile 2026 – Un malore improvviso ha provocato un arresto cardiaco in un bambino di appena tre anni, con i soccorsi sanitari che... La band di Ambro sul palco del Primo Maggio: “Alessandro continua a vivere nella musica”Bologna, 5 aprile 2026 – Alessandro continua a vivere nella musica e nell’allegria. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Primo Maggio, non c’è nulla da festeggiare; 1° Maggio, gli appuntamenti in programma a Modena, Carpi e Mirandola; Elettricità, prezzi a zero il 1° maggio per sei ore; Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da Milano. Il ponte del Primo Maggio in Lombardia? Baciato dal sole e con temperature sopra i 20 gradiL’ultimo colpo di coda della bassa pressione fra mercoledì 29 e giovedì 30 aprile porterà a delle residue piogge. Poi spazio a cieli sgombri dalle nuvole, sulla nostra regione come sul resto del Nord ... ilgiorno.it Il primo maggio non è solo una festaSe oggi festeggiamo il 1° maggio, lo dobbiamo a un lunedì di sangue del 1886 e a una lotta nata da uno slogan: Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire ... today.it Ad accoglierla sono stati il patron Nico Acampora e il personale di PizzAut, schierati, emozionati e sorridenti nel piazzale del loro locale di Monza. Un Primo Maggio con visita e ospite d’eccezione – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – quello vissuto d - facebook.com facebook Fiore di maggio (F. Concato) “E ti ricordi c’era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria…” (speriamo!). Buon Primo Maggio da Lunisiana soul. Inizia il mese che ci riporterà on the road… meno due settimane! #PrimoMaggio #FioreDiMaggio #Fabio x.com