La Virtus Bologna ha vinto la seconda partita contro Venezia con il punteggio di 98-79, pareggiando la serie. La squadra ha reagito con forza e determinazione in una gara che non è mai stata in discussione. La partita si è disputata senza variazioni significative nel punteggio, con la Virtus che ha mantenuto il controllo dall'inizio. Il risultato permette alla squadra di ristabilire l’equilibrio nella serie playoff.

La Virtus Olidata Bologna pareggia la serie con l’Umana Reyer Venezia. Reazione rabbiosa degli uomini di Nenad Jakovljevic in una gara-2 mai in discussione, e che finisce con il punteggio di 98-79. Eccellente la prova di Carsen Edwards con 25 punti, ma è un po’ tutta la Virtus a girare bene con il 72,1% da due a significare molto, se non tutto della situazione. Per Venezia 14 di Kyle Wiltjer. Si comincia con Jallow che piazza il sottomano rovesciato e Wiltjer che, di rimando, comincia come in gara-1: tripla. Di diverso non c’è nemmeno Diouf, che fa coppia con Jallow per il 4-3 e poi 6-3. In generale la Virtus si tiene un vantaggio piccolo, ma costante con tanto aiuto del suo centro, vera spina nel fianco della Reyer. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Oasport.it - Basket: Virtus Bologna, riscatto di forza in gara-2 su Venezia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Basket, Playoff Serie A, Virtus Bologna-Trento: gli highlights di gara-5

Notizie e thread social correlati

Basket, Serie A: vittorie interne in gara 1 per Virtus Bologna e Reyer VeneziaLa prima giornata dei quarti di finale dei playoff di Serie A di basket si è conclusa con le vittorie interne di Virtus Bologna e Reyer Venezia.

Basket Serie A: Virtus Bologna e Tortona portano Trento e Venezia a gara 5Nella serie di basket di Serie A, Virtus Bologna e Tortona hanno vinto le rispettive partite, portando le serie contro Trento e Venezia a gara 5.

Temi più discussi: Riscatto Virtus, batte Trento e va a gara 5 (81-90); Basket giovanili: Mattia Grassi ed Edoardo Pisati alle Finali nazionali di Under19 Eccellenza; BM SULLE STRADE D'EUROPA / MARCO LEGOVICH IN POLONIA PUÒ IMITARE MAURO DI VINCENZO A BOLOGNA - DI MATTEO CAZZULANI; Questa sera match point Virtus alla Virtus Arena.

DIRETTA | Virtus Bologna Venezia (risultato 62-42) video streaming tv: intervallo lungo (1 giugno 2026)Diretta Virtus Bologna Venezia streaming video tv: il blitz della Reyer in gara-1 ha già girato il fattore campo nella semifinale playoff di Serie A1. ilsussidiario.net

LIVE Virtus Bologna-Venezia 83-91, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gli ospiti salgono in cattedra nel finale di matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.00 Termina qui questa cronaca in Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia e buon ... oasport.it