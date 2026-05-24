Basket Serie A | Virtus Bologna e Tortona portano Trento e Venezia a gara 5

Nella serie di basket di Serie A, Virtus Bologna e Tortona hanno vinto le rispettive partite, portando le serie contro Trento e Venezia a gara 5. Trento e Venezia devono ora disputare un'ulteriore sfida per determinare chi avanzerà nelle fasi successive dei playoff. Le squadre coinvolte si affrontano in incontri decisivi, con le finali di semifinale che si avvicinano. Le partite di gara 5 sono programmate nelle prossime settimane.

Trento, 24 maggio 2026 - Messe con le spalle al muro e senza più avere la possibilità di sbagliare, la Virtus Olidata Bologna e la Bertram Derthona Tortona hanno sfoderato due grandi prestazioni portando a gara 5 le rispettive serie dei quarti di finale playoff contro Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia. Reduce dal -17 di gara 3 che ha portato i trentini sul 2-1, l a Virtus ha rispolverato e mostrato a tutti il tricolore sul petto e ha sbancato la BTS Arena di Trento 90-81. Dopo un primo quarto chiuso avanti di tre lunghezze grazie a una tripla di un Carsen Edwards che ha sfoderato l’abito dei giorni migliori (26 punti, di cui 12... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Basket, Playoff Serie A, Virtus Bologna-Trento: gli highlights di gara-2

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Basket: Virtus Bologna e Tortona non si arrendono, costringono Trento e Venezia a gara-5Virtus Bologna e Tortona hanno vinto le loro serie di quarti di finale e portano le rispettive sfide a gara-5.

Basket, Trento batte la Virtus Bologna e va sul 2-1 nei playoff. Tortona accorcia con VeneziaNella serata di playoff della Serie A di basket, si sono disputate due partite valide per il terzo incontro dei quarti di finale 2026.

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LBA Playoffs Aquila Trento 81 (DJ Steward 20 pts) Virtus Bologna 90 (Carsen Edwards 26 pts, Saliou Niang 14 pts, 10 rebs, Luca Vildoza 5 pts) Serie 2-2, Derthona Basket 89 (Tommaso Baldasso y Arturs Strautins 14 pts) Reyer Venezia 71 (R.JCole y Denzel x.com

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