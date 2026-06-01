Basket - Serie B maschile | play-off Bcl abbatte il Costone e vola in finalissima

Da sport.quotidiano.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Basket Club Lucca ha superato il Costone con un punteggio di 72-52 e si è qualificato per la finale dei play-off di Serie B maschile. I marcatori principali sono stati Dubois con 15 punti e Trentin con 15, seguiti da Simonetti con 14 e Drocker con 10. La squadra avanza alla fase decisiva della competizione, mentre il Costone conclude la partita con 52 punti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BCL 72 VISMEDERI COSTONE 52 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Valentini 8, Drocker 10, Dubois 15, Simonetti 14, Del Debbio 6, Pierini 1, Pichi 3, Trentin 15, Cirrone. All.: Olivieri. VISMEDERI COSTONE SIENA: Masciarelli 3, Zocca 14, Massari, M. Paoli 6, F. Paoli 2, Zenelli 3, Piattelli, Nannipieri 9, Ballabio 9, Rosso 6. All.: Belletti. Arbitri: Bonfigli di Ascoli e Pepe di Perugia. Note: parziali 21-17, 32-33, 53-38. LUCCA - E’ finale. Bcl si giocherà la serie "B" nazionale contro Mens Sana Siena e con il vantaggio del fattore campo, essendosi classificato al primo posto in regular season. Il Costone Siena, privo di capitan Nasello e con Masciarelli uscito presto per una botta, si arrende dopo il secondo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie b maschile play off bcl abbatte il costone e vola in finalissima
© Sport.quotidiano.net - Basket - Serie "B" maschile: play-off. Bcl abbatte il Costone e vola in finalissima
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

[Live] Basket Roma-Alfa Omega | Serie C Maschile Playoff

Video [Live] Basket Roma-Alfa Omega | Serie C Maschile Playoff

Notizie e thread social correlati

Basket - "B» maschile. Bcl vince e va in semifinale. Domenica sfida il CostoneIl Basket BCL ha ottenuto una vittoria per 82-77 contro la squadra di Siena, qualificandosi così per la semifinale del campionato maschile.

Basket - Serie "B" maschile interregionale. Bcl: è caccia al... "tredici" contro SpeziaNel campionato di serie B maschile interregionale di basket, la Bcl si prepara a affrontare lo Spezia alle 18 al \

Temi più discussi: Serie B Nazionale: Vigevano in finale, le altre serie aperte tutte alle decisiva Gara-5; Risultati Serie B Interregionale Maschile Semifinali Play Off Gara 3 Gironi A-B; Risultati Serie B Interregionale Maschile Play - Out Finale C + D; Risultati Serie B Interregionale Maschile Play -Off Semifinali Gironi C + D.

basket serie b maschileBasket - Serie B maschile: play-off. Bcl-Costone: oggi è il duello decisivoChi vince va in finale per approdare alla cadetteria nazionale. Biancorossi ancora senza Barsanti. Il match alle ore 18.30 ... msn.com

basket serie b maschilePlayoff di Serie B Nazionale: semifinali gara 1, calendario e risultatiLa fase più calda della stagione prosegue con le semifinale dei Tabelloni 1 e 2 dei playoff di Serie B Nazionale. pianetabasket.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web