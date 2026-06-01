Basket - Serie B maschile | play-off Bcl abbatte il Costone e vola in finalissima

Notizia in breve

Il Basket Club Lucca ha superato il Costone con un punteggio di 72-52 e si è qualificato per la finale dei play-off di Serie B maschile. I marcatori principali sono stati Dubois con 15 punti e Trentin con 15, seguiti da Simonetti con 14 e Drocker con 10. La squadra avanza alla fase decisiva della competizione, mentre il Costone conclude la partita con 52 punti.