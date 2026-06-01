Basket - Serie B maschile | play-off Bcl abbatte il Costone e vola in finalissima
Il Basket Club Lucca ha superato il Costone con un punteggio di 72-52 e si è qualificato per la finale dei play-off di Serie B maschile. I marcatori principali sono stati Dubois con 15 punti e Trentin con 15, seguiti da Simonetti con 14 e Drocker con 10. La squadra avanza alla fase decisiva della competizione, mentre il Costone conclude la partita con 52 punti.
BCL 72 VISMEDERI COSTONE 52 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Valentini 8, Drocker 10, Dubois 15, Simonetti 14, Del Debbio 6, Pierini 1, Pichi 3, Trentin 15, Cirrone. All.: Olivieri. VISMEDERI COSTONE SIENA: Masciarelli 3, Zocca 14, Massari, M. Paoli 6, F. Paoli 2, Zenelli 3, Piattelli, Nannipieri 9, Ballabio 9, Rosso 6. All.: Belletti. Arbitri: Bonfigli di Ascoli e Pepe di Perugia. Note: parziali 21-17, 32-33, 53-38. LUCCA - E’ finale. Bcl si giocherà la serie "B" nazionale contro Mens Sana Siena e con il vantaggio del fattore campo, essendosi classificato al primo posto in regular season. Il Costone Siena, privo di capitan Nasello e con Masciarelli uscito presto per una botta, si arrende dopo il secondo quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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