Basket - B maschile Bcl vince e va in semifinale Domenica sfida il Costone

Il Basket BCL ha ottenuto una vittoria per 82-77 contro la squadra di Siena, qualificandosi così per la semifinale del campionato maschile. La partita si è conclusa con una prestazione significativa di alcuni giocatori, tra cui Drocker e Dubois, entrambi con 22 e 23 punti rispettivamente. Domenica prossima il BCL affronterà il Costone in una sfida che definirà l'accesso alla finale. La formazione lucchese ha dominato nel secondo tempo, mantenendo il vantaggio fino alla fine.

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BCL 82 STOSA VIRTUS SIENA 77 BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci 2, Valentini 7, Drocker 23, Donati n.e., Dubois 22, Barsanti n.e., Simonetti 12, Del Debbio 8, Pierini 4, Trentin 4, Cirrone n.e.. All.: Olivieri. STOSA CUCINE VIRTUS SIENA: Ense, Redaelli 3, Costantini 19, Calvellini 10, Morciano 14, Gianoli 13, Bartelloni n.e., Guerra 11, Cini 4, Crocetta, Castellino 3. All.: Evangelisti. Arbitri: Cavasin di Rosignano e Pittatore di Torino. Note: parziali 29-25, 48-46, 64-60. LUCCA - Vince Lucca e affronterà in semifinale il Costone Siena, domenica prossima. L’altra semifimale sarà tra Empoli (che a sorpresa ha eliminato Cecina) e la Mens Sana. In teoria Bcl, dopo Virtus e Costone, potrebbe affrontare la Mens Sana, altra squadra della città del Palio, in finale, ma è presto per pensarci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - "B» maschile. Bcl vince e va in semifinale. Domenica sfida il Costone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Basket - "B» maschile. Bcl, stasera sfida cruciale. Chi vince va in semifinale Basket - "B" maschile. Bcl contro l’EtruscaIngresso gratuito per le donne e, durante l’intervallo, omaggio al femminile: sul parquet salirà la squadra del Green Le Mura Spring, attualmente... Basket - B maschile. Bcl, stasera sfida cruciale. Chi vince va in semifinaleAl Palatagliate, alle ore 20.30, la bella dei play-off contro Stosa Virtus Siena. Coach Olivieri: Sarà battaglia su ogni possesso palla, dovremo dare il massimo. sport.quotidiano.net Basket - B maschile. Bcl prova il nuovo assalto. Obiettivo cadetti nazionaliUltimi giorni di vacanza per il Bcl che, lunedì 18 agosto, al Palatagliate, comincerà la preparazione atletica per la stagione 2025-2026, ancora in serie B interregionale. Già definito anche il ... lanazione.it