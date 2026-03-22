Basket - Serie B maschile interregionale Bcl | è caccia al tredici contro Spezia

Nel campionato di serie B maschile interregionale di basket, la Bcl si prepara a affrontare lo Spezia alle 18 al

A caccia del "13". Come un tempo con la famosa schedina. Bcl, con Barsanti e Pichi infortunati, cerca il primo posto e la tredicesima vittoria consecutiva, oggi, alle ore 18, al " Palatagliate ", arbitri Marinaro di Pisa e Zanzarella di Siena (con due squadre della città del Palio in lotta con Bcl). Avversario è Spezia che lotta per la qualificazione ai play-off. Un roster profondamente cambiato rispetto, ad esempio, al successo largo dei lucchesi all’andata. I liguri sono reduci da tre vittorie consecutive. Nel Golfo dei Poeti sono arrivati tre nuovi giocatori, come il play Edoardo Pedroni, ex Cecina; Nicola Calabrese, guardia, da Qurrata, con cui ha vinto il campionato di "B" interregionale nella passata stagione e ha comiciato questa in "B" nazionale; poi Gianmarco Gulini, play, che ha vinto, nel 2025, la "B" interregionale a Loreto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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