Basket Serie A | Brescia risponde d’orgoglio e batte Milano 85-79 in gara 2

Nella Serie A di basket, Brescia ha vinto contro Milano 85-79 in gara 2. La squadra di casa ha preso il comando nel secondo quarto e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Milano ha tentato di recuperare nel quarto finale, ma non è riuscita a colmare il gap. La partita si è conclusa con Brescia che risponde alla sconfitta precedente, portando la serie in parità.

Brescia, 1 giugno 2026 – Ruggito d’orgoglio della Germani Brescia, che respinge con forza le voci di possibili cessioni del titolo sportivo del club e, dopo il ko interno in gara 1 delle semifinali scudetto, replica all’EA7 Emporio Armani Milano battendola 85-79 e portando sull’1-1 la serie, che ora si sposta all’Unipol Forum di Assago. I biancoblù si sono imposti al termine di una gara in cui ci sono stati anche momenti di forte tensione e che hanno a lungo comandato, riuscendo a resistere agli assalti di un’Olimpia che a inizio quarto quarto ha messo la freccia toccando anche il +4 ma poi non è riuscita a sfruttare il buon momento e ha pagato a carissimo prezzo un digiuno di punti di oltre 3’, nel quale Brescia ha messo a referto un decisivo 8-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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