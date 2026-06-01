Basket Sant’Agnese sul tetto della Campania | l’Under 13 conquista il titolo regionale

L’Under 13 del Basket Sant’Agnese ha vinto il titolo regionale in Campania. La squadra ha concluso la stagione con una vittoria decisiva, conquistando il primo posto nel torneo. La finale si è svolta davanti a un pubblico di tifosi entusiasti, che hanno seguito con attenzione ogni azione. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione lungo tutto il percorso, portando a casa il trofeo.

Tempo di lettura: 2 minuti Una stagione da sogno si chiude nel modo più bello possibile. Il Basket Sant’Agnese è Campione Regionale Campania Under 13. Davanti ad un palazzetto gremito e trascinato da un tifo incessante, i giovani sanniti hanno superato il Cesinali nella finalissima delle Final Four, scrivendo una delle pagine più belle della storia recente della società. Un traguardo straordinario, costruito giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, attraverso sacrificio, passione e una crescita costante che ha accompagnato il gruppo per tutta la stagione. Un percorso entusiasmante che ha visto il Sant’Agnese protagonista fin dalle prime giornate del campionato, fino all’apoteosi finale davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Basket SantAgnese sul tetto della Campania: gli Under 13 conquistano il titolo regionale

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