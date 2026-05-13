La Scuola Basket Arezzo vince il titolo regionale femminile Under14

La Scuola Basket Arezzo ha conquistato il titolo regionale femminile Under14 alla fine della partita disputata lo scorso 13 maggio. La squadra ha battuto le avversarie in una sfida che si è svolta in una palestra della zona. La vittoria permette alla formazione di qualificarsi per le competizioni nazionali e di portare a casa il primo trofeo della stagione. La squadra si è presentata compatta e determinata sul campo.

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