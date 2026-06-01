La squadra di basket femminile di serie A2 ha annunciato il ritorno di Alice Milani, nel nuovo roster che si sta formando. Dopo aver perso la promozione in A1, la squadra sta ricostruendo la rosa con l’obiettivo di competere nel prossimo campionato. La società ha deciso di puntare su nuove giocatrici per migliorare le performance future. La composizione definitiva della squadra sarà comunicata prossimamente.

Va formandosi il nuovo roster nella Galli, che archiviata l’amarezza per il mancato passaggio in A1 ha girato pagina per costruire un parco atlete che possa ben figurare nel prossimo campionato. Andrea Franchini è tornato dietro la scrivania e al suo posto, in panchina, è arrivata l’esperienza di Massimo Riga con cui è stato sottoscritto un accordo biennale. Dopo le importanti conferme di capitan Lazzaro e De Cassan ecco il primo arrivo che porta il nome di Alice Milani (nella foto). Per Alice si tratta di un gradito ritorno a San Giovanni. Milani ha infatti già vestito la maglia della Polisportiva Galli per due campionati, lasciando un ricordo importante per serietà, qualità tecniche e spirito di appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket femminile serie A2. Primo colpo della Galli: torna Alice Milani

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