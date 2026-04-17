Basket Serie A2 Playoff | Ragusa pareggia la serie tutto rinviato a Gara 3 contro la Polisportiva Galli

La squadra di basket di Ragusa ha vinto la seconda partita dei quarti di finale playoff di Serie A2 contro la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, sfruttando il fattore campo. Con questa vittoria, la serie si è conclusa in pareggio e ora si attende la Gara 3, che deciderà quale delle due formazioni avanzerà alle semifinali. La partita si è giocata in casa di Ragusa, che ha ottenuto il successo.

Arezzo, 17 aprile 2026 – La Passalacqua Ragusa sfrutta il fattore campo e supera la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno in Gara 2 dei quarti di finale playoff di Serie A2, riportando la serie in perfetto equilibrio e rinviando ogni verdetto alla decisiva Gara 3. Al PalaMinardi la sfida si chiude sul punteggio di 65-58 per le siciliane, brave a trovare l’allungo decisivo nel terzo quarto dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Per le valdarnesi, invece, pesa una prestazione offensiva altalenante e poco efficace nei momenti chiave della gara. L’andamento del match vede Ragusa partire meglio, chiudendo avanti il primo quarto 18-10.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie A2, Playoff: Ragusa pareggia la serie, tutto rinviato a Gara 3 contro la Polisportiva Galli Notizie correlate Polisportiva Galli, vittoria al fotofinish: Celani firma gara uno contro RagusaArezzo, 12 aprile 2026 – Vittoria al cardiopalma per la Polisportiva Galli Basket che si aggiudica gara uno dei Play Off superando la Passalacqua... Leggi anche: Basket, Venezia fa l’impresa a Schio e pareggia la serie. Il derby di Eurolega va a gara-3 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Techfind Serie A2, playoff- Livorno vince anche gara 2 e va al secondo turno, fuori Bolzano; Techfind Serie A2, playoff - Il programma delle gare 2 e la ptima tra Costa Masnaga e Alcamo; Techfind Serie A2 Femminile , playoff - Inizia la serie tra Faenza e Torino; Basket, Serie A2 Femminile: la PF Umbertide si prepara all’esordio playoff -. Basket serie A2 donne: le valdarnesi di Franchini ospitano Ragusa nella gara 1. Parte la caccia alla massima serie. Galli ai playoff, stasera scattano i quarti di finaleSAN GIOVANNI Al via i playoff in serie A2 femminile di basket. La Galli è pronta a ricevere questa sera, con palla a due alle 21.15, le siciliane del Ragusa nel primo confronto valevole per i quarti ... sport.quotidiano.net Serie A2 Femminile - Playoff Tabellone 2 - Quarti di FinaleVirtus Cagliari - Thunder Basket Matelica-Fabriano - 1 Gara-2, Serie A2 Femminile > Playoff Tabellone 2 - Quarti di Finale ... basketmarche.it Hungry Hybrid Team - Hungry Franky incontra nuovi giocatori della Lega Basket Serie A LBA per parlare con loro di sport e alimentazione. Cosa mangiano prima di ogni partita Briante Weber, Carsen Edwards, Oumar Ballo, Francesco Candussi Scopria - facebook.com facebook BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 27^ GIORNATA: VIRTUS MATERA IRRICONOSCIBILE, BASKET CORATO SI SCATENA AL PALALOSITO: 97-63. TABELLINO, FOTO, COMMENTO COACH MIRIELLO x.com