Basket femminile | troppi USA per l’Italia azzurre alla prima sconfitta nelle qualificazioni Mondiali

Nella partita di qualificazione ai Mondiali di basket femminile, l’Italia ha affrontato gli Stati Uniti e ha subito la sua prima sconfitta. Le azzurre hanno combattuto con determinazione, anche se il divario con le avversarie si è fatto evidente durante l’incontro. La gara si è conclusa con la vittoria delle statunitensi, lasciando le italiane con un risultato negativo.

Non c’era nessun dubbio su quanto sarebbe accaduto oggi, ma l’Italia ha comunque il merito di aver tenuto il campo con dignità. Gli USA delle superstar WNBA causano alle azzurre la prima sconfitta delle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile con il punteggio di 59-93. Grande prova di squadra per le americane, guidate dai 15 punti di Kahleah Copper e dai 12 dell’accoppiata Caitlin Clark-Paige Bueckers. Nessun’azzurra in doppia cifra, 9 per Olbis Andrè, Mariella Santucci e Lorela Cubaj. L’Italia riesce a iniziare con bella personalità: Pasa con una tripla fortunata, poi Zandalasini tagliando verso canestro assicurano il 5-3. Di fatto gli USA sono Copper prima del canestro di Clark del 5-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: troppi USA per l’Italia, azzurre alla prima sconfitta nelle qualificazioni Mondiali Articoli correlati LIVE Italia-USA 7-13, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre provano a rimanere in scia nel primo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-16 Gray emula le compagne per il break di 9-0 degli USA! Time-out immediato di coach Andrea Capobianco... LIVE Italia-USA 30-50, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre giocano meglio nel secondo quarto nonostante il -20CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce anche il secondo quarto: all’intervallo lungo USA avanti 30-50 sull’Italia. Basket, qualificazioni mondiali: Italia-Gran Bretagna 84-75: gli highlights Contenuti utili per approfondire Basket femminile Temi più discussi: LIVE Italia-Porto Rico 78-41, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre dominano all’esordio; Italia-Porto Rico oggi in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming; Basket, Nebo trascina l’Olimpia Milano oltre il Maccabi in Eurolega; LIVE Italia-Porto Rico Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | subito una partita piena di insidie. LIVE Italia-USA 59-93, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre escono sconfitte ma a testa alta contro le stelle WNBACLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: gli USA battono l'Italia 59-93, prima sconfitta per le azzurre nel pre-Mondiale. 59-93 Sottomano di ... oasport.it Dove vedere in tv Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingMandate in archivio le prime due sfide contro Porto Rico e Nuova Zelanda, l’Italbasket femminile torna in campo nuovamente per le Qualificazioni ai ... oasport.it Le regine dello Scatolone: quando il basket femminile a Reggio Calabria crebbe e vinse C'era una volta un cortile. Non un palazzetto, non un campo regolamentare con tabelloni in vetro e parquet lucido. Un semplice cortile, dietro quello che oggi è il noto neg - facebook.com facebook