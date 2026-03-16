SONO TORNATE! L’Italia sconfigge la Spagna e si qualifica ai Mondiali di basket femminile 32 anni dopo!

Da oasport.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha battuto la Spagna e si è qualificata ai Mondiali di basket femminile dopo 32 anni. La partita si è svolta a Berlino, dove le azzurre hanno ottenuto la qualificazione grazie a una prestazione convincente. La squadra aveva già conquistato il bronzo europeo e aveva partecipato alle qualificazioni a Porto Rico, dimostrando costanza e determinazione.

Berlino stiamo arrivando! Trentadue anni dopo l’Italia giocherà i Mondiali di basket femminile. Un’impresa firmata da un gruppo straordinario, capace di spingersi prima al bronzo europeo e poi di essere grande protagonista anche nel girone delle Qualificazioni a Porto Rico. Un capolavoro che ha la sua ultima pennellata contro la Spagna con una vittoria meravigliosa per 68-56, grazie ad un ultimo quarto fenomenale, dove si è vista tutta la crescita di una squadra che davvero non smette di far sognare un movimento intero. Sicuramente è la grande notte di Cecilia Zandalasini, che vive una delle sue migliori partite in maglia azzurra, mettendo a referto 22 punti, compresa la tripla che ha mandato i titoli di coda e fatto impazzire di gioia la panchina azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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