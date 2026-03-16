SONO TORNATE! L’Italia sconfigge la Spagna e si qualifica ai Mondiali di basket femminile 32 anni dopo!

L’Italia ha battuto la Spagna e si è qualificata ai Mondiali di basket femminile dopo 32 anni. La partita si è svolta a Berlino, dove le azzurre hanno ottenuto la qualificazione grazie a una prestazione convincente. La squadra aveva già conquistato il bronzo europeo e aveva partecipato alle qualificazioni a Porto Rico, dimostrando costanza e determinazione.

Berlino stiamo arrivando! Trentadue anni dopo l’Italia giocherà i Mondiali di basket femminile. Un’impresa firmata da un gruppo straordinario, capace di spingersi prima al bronzo europeo e poi di essere grande protagonista anche nel girone delle Qualificazioni a Porto Rico. Un capolavoro che ha la sua ultima pennellata contro la Spagna con una vittoria meravigliosa per 68-56, grazie ad un ultimo quarto fenomenale, dove si è vista tutta la crescita di una squadra che davvero non smette di far sognare un movimento intero. Sicuramente è la grande notte di Cecilia Zandalasini, che vive una delle sue migliori partite in maglia azzurra, mettendo a referto 22 punti, compresa la tripla che ha mandato i titoli di coda e fatto impazzire di gioia la panchina azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - SONO TORNATE! L’Italia sconfigge la Spagna e si qualifica ai Mondiali di basket femminile 32 anni dopo! Articoli correlati Leggi anche: Basket femminile, la missione dell’Italia: tornare ai Mondiali dopo 32 anni. Attesa per il rientro di Matilde Villa LIVE Italia-Spagna 5-5, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: punteggio bassissimo dopo 5?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 PASA! Riesce a penetrare su una situazione simile alla precedente, ed è parità. Tutto quello che riguarda SONO TORNATE L'Italia sconfigge la... Temi più discussi: La Slovenia vince la prova femminile a squadre dei Mondiali Junior di Lillehammer, ottima sesta l’Italia; Pre-Mondiale, oggi Italia-Stati Uniti (ore 22.00, SkySport, RaiSport, DAZN). Capobianco: Lavoro da completare; Torna l’Italia del curling: il calendario e gli orari delle azzurre ai Mondiali; Tornare bambini ai Mondiali. Italia al Mondiale se…: cosa prevede il regolamento Fifa dopo la rinuncia dell’IranL’articolo 6.7 e il ranking: come potrebbe cambiare la corsa al torneo organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico ... tuttosport.com Iran, rinuncia ai Mondiali 2026 per la guerra. Spiraglio per l'Italia? Decide la Fifa: cosa sappiamoLa decisione non è arrivata del tutto a sorpresa: da settimane si discuteva dell’ipotesi che la nazionale di calcio dell’Iran ... msn.com CHIARA BETTI DI BRONZO Seconda e ultima giornata di finali ai Mondiali di Short Track da Montreal (Canada): nella finale femminile dei 500m l’azzurra classe 2002 conquista una bellissima medaglia di bronzo alle spalle delle olandesi Xandra Velzeboer x.com Prosegue la beneficiata di podi azzurri nei Campionati mondiali di short-track in corso di svolgimento presso la Maurice Richard Arena di Montreal. Chiara BETTI, dopo essersi attestata al quarto posto nei 1.000 metri, ha conquistato la medaglia di bronzo nei facebook