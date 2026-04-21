Il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026 si è appena concluso, determinando le squadre che parteciperanno alla fase finale in Germania. Le partite si svolgeranno tra la Uber Arena e la Max Schmeling Halle di Berlino. La squadra italiana è stata inserita in un girone che comprende anche gli Stati Uniti e la Cina.

Si è concluso da pochi minuti il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali di Germania 2026, che si terranno alla Uber Arena e alla Max Schmeling Halle di Berlino. Per l’Italia prima partecipazione da 32 anni a questa parte alla rassegna iridata, allargata a 16 squadre dopo che le ultime edizioni erano state a 12. Questa la composizione dei quattro gironi così come svelata dalla mano di Lauren Jackson, che nel 2006 trascinò l’Australia alla vittoria iridata. Girone A – Germania, Spagna, Giappone, Mali Girone B – Francia, Nigeria, Corea del Sud, Ungheria Girone C – Australia, Belgio, Porto Rico, Turchia Girone D – USA, Cina, Italia, Cechia Ricordiamo che a superare la fase a eliminazione diretta sono le prime tre.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile: Italia nel girone con USA e Cina ai Mondiali 2026

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