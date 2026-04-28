Alle prime battute dei Mondiali a squadre di tennistavolo, disputati alla Copper Box Arena di Londra, l’Italia femminile ha ottenuto una vittoria netta contro la Turchia con un punteggio di 3-0. Si tratta del primo incontro del Gruppo 13, che segna l’inizio del percorso della squadra azzurra alla rassegna iridata. La sfida si è conclusa con una prestazione senza sconfitte per le italiane.

Inizia del migliore dei modi, alla Copper Box Arena di Londra, in Inghilterra, il cammino dell’ Italia femminile ai Mondiali a squadre 2026 di tennistavolo: nel primo incontro del Gruppo 13, infatti, le azzurre hanno superato la Turchia con lo score di 3-0. Nel pomeriggio si affronteranno, nello stesso raggruppamento, Croazia ed Argentina. Nella sfida tra le numero 1 Gaia Monfardini ha superato Sibel Altinkaya con il netto score di 3-0 (11-1, 11-6, 11-9). L’azzurra ha infilato 11 punti consecutivi nel primo game e nel secondo dal 7-6 ne ha conquistati altri 4 consecutivi per chiudere i conti, mentre nel terzo parziale dal 10-4 ha avuto bisogno del sesto ed ultimo match point per portare a casa il punto dell’1-0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, l’Italia femminile supera la Turchia all’esordio dei Mondiali a squadre

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