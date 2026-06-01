La Fortitudo Bologna ha ottenuto una doppia vittoria nella serie A Gold di baseball, consolidando la seconda posizione nel girone. La squadra ha vinto contro Civit, mentre ha anche battuto Reggio, rafforzando il suo piazzamento alle spalle di Parma, che guida il campionato. La partita si è svolta al Gianni Falchi, con la Fortitudo che ha dimostrato un buon stato di forma e continuità nei risultati.

Doppietta per l’ Unipol Fortitudo Bologna che, così facendo, consolida e rafforza il secondo posto nel girone, alle spalle del lanciatissimo Parma. Parma che, per dirla tutta, rischia e non poco nel primo confronto con Collecchio – che una settimana prima aveva superato proprio la Fortitudo – imponendosi solo al decimo inning. Contro Reggio Emilia, paradossalmente, l’Aquila va meglio in trasferta, vincendo 9-1. Più sofferto il successo al Gianni Falchi, 7-5, con l’Unipol che paga dazio con il rilievo di Filippo Crepaldi. Il lanciatore, bloccato nelle scorse settimane da un infortunio, era al rientro. Così Bologna, avanti 5-0, grazia anche a una prova energica sul monte di lancio di Marc Civit, dà a Pippo la possibilità di scaldarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baseball serie A Gold: Civit dà il via al successo al Gianni Falchi. La Fortitudo ora è seconda da sola. Unipol, prova di forza con Reggio

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