Stasera alle 20 al campo Gianni Falchi si svolge un’amichevole di baseball di prestigio, con Gamberini che si distingue in battuta. Nel frattempo, la squadra Unipol ha fatto il suo debutto con il Crocetta, ottenendo un risultato soddisfacente. Domani sera è in programma un altro test, questa volta con la Nazionale italiana under 23, che si allena in vista di competizioni future.

La Nazionale italiana under 23 domani, alle 20, al Gianni Falchi. Non è il gruppo di Francisco Cervelli che ha regalato mille emozioni agli appassionati italiani in occasione del Classic, ma è comunque un’amichevole di prestigio con l’Unipol di Fabio Betto che, nel weekend in arrivo, resterà ferma per riprendere poi a giocare nell’ultimo fine settimana di aprile. Intanto, per l’ambiziosa Fortitudo, arriva una doppietta, non senza patemi d’animo, all’esordio con il Crocetta. La prima gara al Falchi va via veloce. Bermudez come lanciatore partente e Laurencio come rilievo non concedono punti alla formazione parmense. Così, in casa, arriva un 3-0 che dà modo a Dobboletta e compagni di approcciare poi, nel migliore dei modi, il confronto giocato in trasferta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball: al Gianni Falchi, ore 20, l’amichevole di prestigio. In battuta brilla Gamberini. Unipol, debutto ok con il Crocetta. E domani il test con la Nazionale

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