Baseball | la Serie A Gold comincia con il successo in rimonta di San Marino bene la Fortitudo

La stagione di baseball della Serie A Gold 2026 si apre con una vittoria in rimonta per la squadra di San Marino, che ha battuto Macerata con il punteggio di 3-6. La partita inaugurale ha visto i padroni di casa recuperare dallo svantaggio iniziale, conquistando così i primi tre punti del campionato. La Fortitudo ha invece mostrato un buon andamento, confermando la propria competitività nella prima giornata.

Inizia con una vittoria in rimonta la stagione di San Marino. La celeberrima squadra italiana di baseball ha infatti vinto la prima disputa contro Macerata nel match inaugurale della Serie A Gold 2026, imponendosi con il risultato di 3-6. Una gara partita in salita per la compagine della Serenissima, costretta a rincorrere fin dal primo inning, caratterizzato da un fuoricampo da due punti siglato da Morresi. La formazione in campo tra le mura amiche di Serravalle ha quindi accorciato le distanze nella terza ripresa grazie al singolo di Martini Parilli e il relativo timbro di Colmenares Brito. Ma dopo due turni terminati con un nulla di fatto, i marchigiani ripristinano il vantaggio iniziale al sesto, prima del cameback dei rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball: la Serie A Gold comincia con il successo in rimonta di San Marino, bene la Fortitudo Baseball: riparte la Serie A Gold. San Marino difende il titolo tricoloreDopo la (felice) parentesi del World Baseball Classic, l’Italia del diamante torna a occuparsi degli affari di casa. Baseball serie A Gold. San Marino, riparte l’avventura. Doppia sfida con MacerataComincia il campionato e i campioni in carica del San Marino Baseball ospitano Macerata in un weekend che propone gara1 stasera a Serravalle (ore 19)... Temi più discussi: Serie A Gold Baseball al via: si apre la caccia allo scudetto 2026 - Federazione Italiana Baseball Softball; Federazione Italiana Baseball Softball - Federazione Italiana Baseball Softball; Federazione Italiana Baseball Softball - Federazione Italiana Baseball Softball; Baseball: riparte la Serie A Gold. San Marino difende il titolo tricolore. Baseball: riparte la Serie A Gold. San Marino difende il titolo tricoloreDopo la (felice) parentesi del World Baseball Classic, l'Italia del diamante torna a occuparsi degli affari di casa. E lo fa con una sola domanda: ... oasport.it Mazzotti lancia la sfida, Ramos debutta da managerVia alla Serie A Gold 2026 con i campioni d’Italia del San Marino che affrontano Macerata. Il GM punta alla conferma: Siamo la squadra da battere. Ramos all’esordio: Avvio complicato, vogliamo iniz ... baseball.it | San Marino avrà una Nazionale maggiore femminile di calcio! | La primissima CT sarà Giulia #Domenichetti, che verrà presentata in conferenza stampa - assieme ai dettagli dell'intero progetto - lunedì 13 aprile alle 18:30 presso la sala stampa del San M x.com San Marino ospita il campionato Ama Rider e Over 40 - facebook.com facebook