Barzanò la versione della consigliera leghista Piazza | Sono stata fraintesa non intendevo minacciare Schlein

Una consigliera leghista di Barzanò ha dichiarato di essere stata fraintesa riguardo alle sue parole rivolte a una leader politica. In un'intervista, ha precisato di essersi espressa in modo errato e ha negato di aver mai minacciato o augurato la morte di qualcuno. La sua versione arriva a seguito di un episodio che ha suscitato polemiche e si inserisce nel quadro di tensioni politiche locali. La donna ha inoltre sottolineato di non aver mai avuto intenzioni violente con le sue dichiarazioni.

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