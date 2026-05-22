Barzanò la versione della consigliera leghista Piazza | Sono stata fraintesa non intendevo minacciare Schlein
Una consigliera leghista di Barzanò ha dichiarato di essere stata fraintesa riguardo alle sue parole rivolte a una leader politica. In un'intervista, ha precisato di essersi espressa in modo errato e ha negato di aver mai minacciato o augurato la morte di qualcuno. La sua versione arriva a seguito di un episodio che ha suscitato polemiche e si inserisce nel quadro di tensioni politiche locali. La donna ha inoltre sottolineato di non aver mai avuto intenzioni violente con le sue dichiarazioni.
Barzanò (Lecco), 22 maggio 2026 – “ Sono stata fraintesa, mi sono espressa male, non intendevo minacciare né augurare la morte di nessuno”. Si scusa la legista Debora Piazza, 48 anni, consigliera comunale di Barzanò, ormai ex segretaria del Carroccio locale e ex referente regionale del Dipartimento Animali della Lega, che ha evocato, con uno sgrammaticato post su Facebook i recenti fatti di Modena (la tentata strage di Salim El Koudri) accostandoli contro la segretaria del Pd Elly Schlein in visita a Lecco. “Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato o offende i cristiani che passa di lì e ci fa il favore”, è la frase incriminata di Piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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