RFI LINEA AV AC NAPOLI – BARI | LAVORI DI POTENZIAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA TRATTA NAPOLI – CANCELLO

RFI ha avviato lavori di potenziamento sulla linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità tra Napoli e Bari, in particolare per attivare la nuova tratta Napoli-Cancello. Gli interventi riguardano miglioramenti tecnologici e infrastrutturali, che comportano modifiche alla rete e possibili interruzioni temporanee dei servizi ferroviari sulla tratta. I lavori sono in corso e destinati a durare per un certo periodo, senza indicazioni precise sulla data di conclusione.

RFI, LINEA AVAC NAPOLI – BARI: LAVORI DI POTENZIAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE PER L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA TRATTA NAPOLI – CANCELLO Gli interventi prevedono la realizzazione di tre nuove fermate a Casalnuovo, Afragola Zona Commerciale e Acerra, punti di interscambio con la linea Circumvesuviana, e un nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, con Posto Centrale a Napoli. Inoltre, sulla linea Caserta – Benevento – Foggia saranno attivate le stazioni di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino. Le stazioni di Napoli Afragola e di Acerra saranno da subito al servizio dei viaggiatori, mentre le fermate di Casalnuovo e di Afragola Zona Commerciale saranno attivate nel mese di agosto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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AV/AC NAPOLI - BARI: ecco la NUOVA TRATTA CANCELLO - FRASSO TELESINO-DUGENTA

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