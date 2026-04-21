Reggina il sogno della promozione sfuma | errori e crisi interna

La Reggina si trova ad affrontare un momento difficile, con una serie di errori e problemi interni che hanno compromesso la stagione. La squadra ha subito diverse sconfitte nelle ultime partite e la crisi si riflette anche nella gestione societaria. La situazione ha portato a un calo delle prestazioni e a una perdita di fiducia tra tifosi e staff tecnico. Martedì 21 aprile 2026, il club si trova a dover fare i conti con un bilancio tecnico e societario complicato.

La Reggina si trova oggi, martedì 21 aprile 2026, a gestire un bilancio tecnico e societario che sembra aver segnato la fine di un’era. Mentre il sogno della promozione appare ormai un miraggio lontano, con Nissa e Savoia che avanzano verso l’ipotesi di uno spareggio finale, la squadra amaranto deve fare i conti con una stagione caratterizzata da errori pesanti e una gestione politica che punta all’uscita di scena. Un campionato deciso dagli errori e le lacune tecniche della squadra. Il percorso stagionale della Reggina è stato un susseguirsi di momenti contrastanti, una vera altalena che ha impedito la continuità necessaria per scalare le classifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina, il sogno della promozione sfuma: errori e crisi interna Notizie correlate Reggina ferma: 6 punti di distacco, la promozione sfumaLa Reggina rimane ferma mentre le dirette si distaccano, allargando il divario in punti. Leggi anche: Promozione. Agrate e Lesmo si fermano. Il sogno sfuma sul più bello Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Reggina tra fischi e speranze: ultimi 180 minuti per inseguire il sogno Serie C; Reggina, Ballarino annuncia l’addio: L’ultima volta che metto piede in uno stadio, la mia esperienza finisce qui · ilreggino.it; Domotek da sogno: vinta la Del Monte Supercoppa; Il sogno del Parco urbano di Pentimele prima tappa della Corrireggio 2026. Reggina tra fischi e speranze: ultimi 180 minuti per inseguire il sogno Serie CAmaranto a tre punti da Nissa e Savoia: serviranno due vittorie e un passo falso delle rivali per completare una rimonta che resta complicata ma ancora possibile ... corrieredellacalabria.it Serie D: campionato mediocre, lo vince chi farà meno peggio. Reggina, ciclo Ballarino concluso?La matematica tiene ancora in piedi una speranza sottilissima, ma la sensazione è che il destino sia ormai scritto. La Reggina vede allontanarsi quasi definitivamente il sogno promozione, mentre davan ... citynow.it Reggina 1914 - facebook.com facebook